Японский боевой корабль находится в Южной Корее под ранее не разрешенным флагом

Японский ракетный эсминец «Хамагири» вошел в южнокорейский порт Пусан под военно-морским флагом с изображением восходящего солнца с лучами, который власти Южной Кореи просили не демонстрировать в водах страны, сообщает информационное агентство «Киодо Цусин».

Данный военно-морской флаг Сеул считает одним из символов агрессивного японского милитаризма. В 2018 году администрация тогдашнего президента Мун Чжэ Ина потребовала, чтобы японские военные корабли не заходили в порты Южной Кореи под этим флагом.

Однако, как говорится в материале агентства, администрация нынешнего президента Юн Сок Ёля, настроенная на расширение военного сотрудничества с США и Японией, воспринимает демонстрацию военно-морского флага как простое соблюдение существующих международных процедур.

Ранее сообщалось, что военнослужащие США и Южной Кореи завершили первый из пяти этапов стрельб в рамках крупнейших в истории совместных военных учений с боевыми стрельбами. Учения проходили на военном полигоне Сынчжин в 30 км от демаркационной линии, разделяющей Южную и Северную Корею.