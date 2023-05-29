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Минобороны Японии пригрозило уничтожить северокорейскую ракету со спутником

Японское Минобороны уничтожит ракету КНДР при угрозе ее падения на территорию страны

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Akio Kon/AP

В случае угрозы падения баллистической ракеты КНДР со спутником, а также обломков от нее на японскую территорию Токио примет все необходимые меры по их уничтожению, сообщает Министерство обороны Японии.

В заявлении японского военного ведомства утверждается, что для предотвращения ущерба жизни и имуществу людей в случае чрезвычайной ситуации, если северокорейская ракета упадет на территорию Японии, власти совершат все необходимые действия, чтобы уничтожить ее.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в ближайшие дни произведет запуск разведывательного спутника. Власти КНДР связались с береговой охраной Японии и предупредили о том, что они в период с 31 мая до 11 мая из-за запуска спутника установят опасную зону на море.

Предполагается, что Пхеньян готовится к запуску баллистической ракеты большой дальности. Японское правительство выступило с призывом соблюдать выдержку и быть готовым к чрезвычайным обстоятельствам.

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