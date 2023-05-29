В Финляндии, Норвегии и Швеции начинаются крупнейшие в Европе учения ВВС

Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии, Норвегии и Швеции с 29 мая по 9 июня проведут крупнейшие учения Arctic Challenge 2023, сообщают финские ВВС.

Эти военные учения возглавляют финские ВВС, которые отвечают за планирование и руководство.

«В учениях примут участие около 3 тысяч военных и 150 летательных аппаратов из вооруженных сил 14 стран», — говорится в заявлении.

Кроме Финляндии, Норвегии и Швеции, в учениях примут участие представители Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Канады, Франции, ФРГ, Швейцарии, Дании, Чехии, США.

На учениях будут и представители НАТО со своими самолетами AWACS. В мероприятиях будут также задействованы транспортные самолеты, самолеты-заправщики.

Миссии будут проводиться в основном в районах над северными регионами Финляндии, Норвегии и Швеции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия бесповоротно утрачивает свой суверенитет из-за планов США по использованию американскими военными территории страны.