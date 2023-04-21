СБУ предъявила обвинение военному за самовольную операцию по вербовке пилота из России

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что было предъявлено обвинение за превышение полномочий бывшему и. о. командира одной из частей Сил спецопераций Роману Червинскому, так как он без согласования сделал попытку проведения операции по завладению самолетом Воздушно-космических сил РФ летом 2022 года.

«Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома «Канатово» в Кировоградской области летом 2022 года. По материалам дела этот фигурант вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. «спецоперацию» – завладеть самолетом воздушно-космических сил России», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пилот РФ «вроде бы» согласился перейти на сторону Украины.

Ранее сообщалось, что исполнитель предотвращенного покушения на мэра Горловки Ивана Приходько Артем Пызин был ранее завербован Службой безопасности Украины для слежки за перемещением российских военных и сразу попал под оперативное наблюдение регионального управления ФСБ России.