Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СБУ предъявила обвинение военному за самовольную операцию по вербовке пилота из России

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что было предъявлено обвинение за превышение полномочий бывшему и. о. командира одной из частей Сил спецопераций Роману Червинскому, так как он без согласования сделал попытку проведения операции по завладению самолетом Воздушно-космических сил РФ летом 2022 года.

«Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома «Канатово» в Кировоградской области летом 2022 года. По материалам дела этот фигурант вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. «спецоперацию» – завладеть самолетом воздушно-космических сил России», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пилот РФ «вроде бы» согласился перейти на сторону Украины.

Ранее сообщалось, что исполнитель предотвращенного покушения на мэра Горловки Ивана Приходько Артем Пызин был ранее завербован Службой безопасности Украины для слежки за перемещением российских военных и сразу попал под оперативное наблюдение регионального управления ФСБ России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях