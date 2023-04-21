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Экс-генерал США Ходжес спрогнозировал начало контрнаступления ВСУ через несколько недель

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется через несколько недель на южном фронте, заявил экс-генерал армии США Бен Ходжес в интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Он заявил, что ВСУ «удается удерживать» Бахмут (российское название — Артемовск) в течение девяти месяцев и за это время Киев наращивал силы, которые собирается использовать в своем контрнаступлении.

«Оно, как я думаю, начнется уже через несколько недель и будет преследовать цель изолировать Крымский полуостров, а затем в конечном итоге не позволит российским войскам оборонять Крым», — сказал Ходжес.

По его словам, в битве за Бахмут ВСУ выигрывали время и экономили силы, необходимые для контрнаступления.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский заявил, что контрнаступление ВСУ станет сюрпризом и для россиян, и для украинцев.

До этого глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что контрнаступление украинской армии произойдет «удивительно и быстро» и его подготовка «идет по плану».

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