Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил об обещании Байдена начать подготовку летчиков ВСУ для F-16

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что американский президент Джо Байден сказал ему о возможности скоро начать подготовку к управлению истребителями F-16.

«Нам очень нужны они (истребители F-16. — «Газета.Ru»), и президент сказал, что они могут начать тренировать украинских пилотов. Президент Байден сказал, что работа над этим скоро начнется», — отметил украинский лидер.

Зеленский также добавил, что Киев ожидает принятия американской стороной решения о передаче этих истребителей Украине.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как сообщалось ранее, президент Украины заявил, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по территории Российской Федерации. Он подчеркнул, что множество раз заявлял, что украинскую сторону не интересует российская земля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть