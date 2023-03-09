Зеленский заявил об обещании Байдена начать подготовку летчиков ВСУ для F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что американский президент Джо Байден сказал ему о возможности скоро начать подготовку к управлению истребителями F-16.

«Нам очень нужны они (истребители F-16. — «Газета.Ru»), и президент сказал, что они могут начать тренировать украинских пилотов. Президент Байден сказал, что работа над этим скоро начнется», — отметил украинский лидер.

Зеленский также добавил, что Киев ожидает принятия американской стороной решения о передаче этих истребителей Украине.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как сообщалось ранее, президент Украины заявил, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по территории Российской Федерации. Он подчеркнул, что множество раз заявлял, что украинскую сторону не интересует российская земля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.