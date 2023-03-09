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РИА Новости: ВС России занимают Красногоровку, откуда ВСУ ведут обстрелы Донецка

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Алексей Майшев/РИА Новости

Офицер ВС России с позывным «Саймон» заявил РИА Новости, что части первого армейского корпуса армии РФ начали занимать окраину города Красногоровка, расположенного на севере от Авдеевки, из которого Вооруженные силы Украины часто ведут обстрелы Донецка.

«По окраинам Красногоровки отработали «Грады» и «Солнцепеки». На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», – сказал офицер.

По данным агентства, Красногоровка часто фигурирует в сводках ДНР как город, из которого украинские военные обстреливают Донецк.

Ранее РИА Новости сообщали, что расчет бронебойщиков из первого армейского корпуса Вооруженных сил России при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет» уничтожил несколько единиц украинской техники на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике.

Как передавал корреспондент агентства, таким образом российские военные сорвали попытку прорыва украинских войск к селу Водяное.

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