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Канада выделит $2,2 млн на разминирование территории Украины

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Bernat Armangue/AP

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Кингстоне, что страна выделит 3 млн канадских долларов ($2,2 млн) на программы по разминированию территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Также Трюдо отметил, что Оттава продлит «как минимум до осени» программу по обучению украинских саперов, которая проходит в Польше, и направит инструкторов для обучения ВСУ медицинским навыкам.

Кроме того, Канада совместно с Евросоюзом будет поставлять Украине оборудование для энергосистем.

Накануне шведский министр обороны Пол Йонсон сообщил, что Швеция, Норвегия и Исландия обучат украинских военных разминированию.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране создадут центр гуманитарного разминирования.

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