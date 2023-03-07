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МО Белоруссии: более 500 военнообязанных из запаса приняли участие в военных сборах

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по боевому управлению генерал-майор Валерий Гнилозуб рассказал, как прошли сборы военнообязанных с 6 февраля по 7 марта. Его комментарий приводит Telegram-канал Министерства обороны Белоруссии.

По словам Гнилозуба, в сборах по подготовке военнообязанных приняли участие более 500 человек из запаса. Также использовались 27 единиц техники из сектора народного хозяйства.

Заместитель начальника Генштаба добавил, что при проведении боевого слаживания «личный состав показал высокие профессиональные знания и навыки», несмотря на то, что некоторых пришлось учить заново, так как с очередных военных сборов прошло много времени.

Ранее Лукашенко рассказывал о пути завершения конфликта на Украине. Он отметил, что Соединенные Штаты и другие страны Запада подтолкнули Украину к тому, чтобы она не вела переговоров с Россией.

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