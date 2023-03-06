Зеленский ввел в состав ставки главнокомандующего первого замминистра обороны Павлюка

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав ставки главнокомандующего первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка. Это следует из его указа, опубликованного на сайте офиса президента Украины.

«Согласно статье 8 закона Украины «Об обороне Украины», на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... ввести в персональный состав ставки верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича — первого заместителя министра обороны Украины», — говорится в тексте указа.

В феврале Зеленский ввел в состав ставки главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко.

Ставка Верховного главнокомандующего является высшим органом управления войсками, а также правоохранительными службами и агентствами Украины. Она была сформирована указом украинского президента от 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции для оптимизации управления и координирования действий армии, правоохранительных органов и прочих органов власти.