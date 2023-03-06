Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский ввел в состав ставки главнокомандующего первого замминистра обороны Павлюка

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав ставки главнокомандующего первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка. Это следует из его указа, опубликованного на сайте офиса президента Украины.

«Согласно статье 8 закона Украины «Об обороне Украины», на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... ввести в персональный состав ставки верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича — первого заместителя министра обороны Украины», — говорится в тексте указа.

В феврале Зеленский ввел в состав ставки главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко.

Ставка Верховного главнокомандующего является высшим органом управления войсками, а также правоохранительными службами и агентствами Украины. Она была сформирована указом украинского президента от 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции для оптимизации управления и координирования действий армии, правоохранительных органов и прочих органов власти.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть