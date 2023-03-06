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Комбат Ходаковский заявил о подготовке ВСУ к наступлению

Командир батальона «Восток» Ходаковский заявил о возможном ударе ВСУ по Мелитополю

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению и их целью может стать Мелитополь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам военного, который ссылается на данные, полученные в результате утечки с каналов связи, сейчас в подразделения украинских войск поступает импортная техника и вооружение, а разведчики получили пистолеты для боев в городе.

Ходаковский отметил, что конкретная цель удара еще неизвестна, однако, предположительно, ей станет Мелитополь в Запорожской области. Данные действия, по словам комбата, призваны «подорвать моральный дух и разорвать логистику».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко говорил о том, что украинские военные подтягивают дополнительные силы и средства из района Купянска в направлении города Сватово.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также заявлял, что украинская армия формирует ударную группировку с целью наступления на часть Запорожской области. По его словам, с помощью этого они хотят выйти к побережью Азовского моря.

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