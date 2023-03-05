В «Калашникове» разработают систему управления огнем из стрелкового оружия

Специалисты российского концерна «Калашников» занимаются разработкой специальной системы для стрелкового оружия, заявил главный конструктор стрелкового направления предприятия Сергей Уржумцев. Об этом сообщает канал «Звезда».

Как поясняется, с помощью данной технологии получится управлять огнем.

«У нас открыта отдельная программа по системе управления огнем стрелкового вооружения. Мы работаем в этом направлении. Я прогнозирую, что в ближайшее время мы выведем на рынок подобные системы», — уточнил Уржумцев.

С реализацией системы управления огнем из стрелкового оружия получится обнаруживать цели и захватывать их в прицел.

Винтовка с данной системой оснастят лазерным дальномером, баллистическим калькулятором, обратил внимание главный конструктор стрелкового направления концерна.

Ранее в концерне «Калашников» заявили о наращивании выпуска беспилотников «КУБ». Пояснялось, что все силы предприятий направлены на своевременное снабжение ВС необходимой продукцией.