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В «Калашникове» разработают систему управления огнем из стрелкового оружия

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Специалисты российского концерна «Калашников» занимаются разработкой специальной системы для стрелкового оружия, заявил главный конструктор стрелкового направления предприятия Сергей Уржумцев. Об этом сообщает канал «Звезда».

Как поясняется, с помощью данной технологии получится управлять огнем.

«У нас открыта отдельная программа по системе управления огнем стрелкового вооружения. Мы работаем в этом направлении. Я прогнозирую, что в ближайшее время мы выведем на рынок подобные системы», — уточнил Уржумцев.

С реализацией системы управления огнем из стрелкового оружия получится обнаруживать цели и захватывать их в прицел.

Винтовка с данной системой оснастят лазерным дальномером, баллистическим калькулятором, обратил внимание главный конструктор стрелкового направления концерна.

Ранее в концерне «Калашников» заявили о наращивании выпуска беспилотников «КУБ». Пояснялось, что все силы предприятий направлены на своевременное снабжение ВС необходимой продукцией.

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