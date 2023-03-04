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Reuters: МИД КНДР обвинил США, Японию и Южную Корею в пересечении «опасной черты»

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KCNA/Reuters

Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) заявило, что Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея пересекают «опасную черту», с чем нельзя мириться. Об этом сообщает Reuters.

В своем заявлении власти Северной Кореи также обвинили США в разрушении международной системы контроля за вооружениями. Кроме того, Пхеньян назвал создание собственного ядерного оружия ответными действиями, которые направлены на обеспечение мира и стабильности в регионе.

Как отмечает ТАСС, резкие заявления Пхеньяна могут быть связаны с запланированными совместными военными учениями США и Южной Кореи. С 13 по 23 марта военные двух стран проведут совместные командно-штабные учения Freedom Shield.

24 февраля глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын заявил, что продолжение США военных учений и размещения стратегических вооружений на Корейском полуострове может быть воспринято как «объявление войны».

26 февраля стало известно, что американская атомная подводная лодка «Спрингфилд» прибыла в порт южнокорейского города Пусан.

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