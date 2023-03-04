В Минобороны России сообщили об уничтожении еще трех вертолетов Ми-8 ВСУ

В Министерстве обороны России сообщили о том, что за последние сутки вооруженные силы РФ уничтожили радиолокатор наведения ракет Зенитно-ракетного комплекса «С-300» и сбили три украинских вертолета Ми-8 в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях.

Согласно сводке Минобороны, радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК «С-300» был ликвидирован в поселке Дружковка в Донецкой народной республике.

За сутки истребительной авиации военно-космических сил России удалось сбить два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Суворово Донецкой народной республики и Покровское в Днепропетровской области. В тот же день средства противовоздушной обороны России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новоселовка.

Ранее сообщалось, что артиллеристы нанесли удар по скоплению военной техники ВСУ в промзоне Херсона. Согласно сообщению, была ликвидирована гаубица Д-30 с боекомплектом и повреждены или уничтожены 5 автомобилей.