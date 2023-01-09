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Президент Зеленский заявил о переброске подкреплений ВСУ в район Артемовска и Соледара

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Libkos/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимается организацией переброски подкрепления в районе городов Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Как рассказал украинский президент, 8 января командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский объехал войска, которые ведут оборону на подступах к этим городам.

«[Он] на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны, в частности переброску дополнительных подразделений и усиление [артиллерийского] огня», — сказал Зеленский.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявлял, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль поселок Подгородное в Бахмутском районе Донецкой области.

До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородинским сражением и Куликовской битвой.

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