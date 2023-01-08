Экс-офицер разведки США Риттер: глава ВСУ Залужный остался почти без боевой техники

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сказал, что заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о необходимости танков и БМП говорят о критической нехватке военной техники в его армии.

»Залужный потерял все. Ему нужно восстановить потенциал. ВСУ передвигаются на легкобронированной технике, в основном на укрепленных внедорожниках. Так они доставляют своих солдат», — сказал Риттер, добавив, что такой подход не годится для современных мобильных столкновений.

По мнению бывшего военного, с приходом холодов российская армия получила преимущество благодаря лучшему техническому оснащению.

Ранее Валерий Залужный в интервью The Economist сравнил генерала Сергея Суровикина с полководцем петровских времен.

6 января Белый дом сообщил о выделении Украине нового пакета помощи на $3 млрд.