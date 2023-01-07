«Луганскгаз» сообщил о взрыве на магистральном трубопроводе в Лутугино в ЛНР

Компания «Луганскгаз» сообщила в Telegram-канале о взрыве на магистральном трубопроводе в городе Лутугино Луганской народной республики, в результате чего без газа остались примерно 11 тыс. абонентов.

«В настоящий момент на месте инцидента присутствуют специалисты ГУП «Луганскгаз» во главе с руководством предприятия, ведутся работы по устранению возгорания», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент без газа остались около 11 тыс. абонентов Лутугинского района.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по жилым кварталам Донецка не менее 60 снарядов.

По данным пресс-службы Минобороны, украинские военные продолжают наносить удары, несмотря на действующий режим прекращения огня.

До этого командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным «Алабай» заявил, что российские войска готовы ответить на нарушение режима тишины со стороны ВСУ.