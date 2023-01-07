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Экс-офицер США Риттер: Киев проиграет быстрее, чем ему поставят новое вооружение

Экс-офицер США Риттер заявил, что Украина проиграет быстрее, чем ей поставят оружие

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Бывший офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев может начать терпеть поражение до того, как ему поставят новое вооружение. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам бывшего офицера, сейчас время находится на стороне России.

«К несчастью для Украины и остальных, России не нужно ждать. <...> Москва будет готова к сражению до того, как хоть что-то из обещанного вооружения перейдет от фазы презентации в PowerPoint к внедрению на Украине», — сказал Риттер.

Он также добавил, что техника НАТО может стать мишенью для российских войск при транспортировке.

Ранее сенатор Алексей Пушков говорил, что Франция приближает прямое военное столкновение между НАТО и Москвой, пообещав Киеву поставки колесных танков AMX-10RC. По словам Пушкова, президент Франции Эммануэль Макрон таким образом нарушил негласное табу.

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