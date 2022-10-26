Доброволец из Марий Эл взял с собой в зону СВО кота

Доброволец из Республики Марий Эл по имени Леонид взял с собой в зону проведения спецоперации на Украине своего кота Димку с позывным Кися, передает Life. Сейчас питомец живет с ним в казарме и помогает поднять сослуживцам боевой дух. По словам военнослужащего, кот отправится вместе с ним на передовую.

«Да, он с нами идет. Он будет до конца с нами. Его зовут Димка, позывной Кися. Он станет талисманом нашей бригады. В любом случае мы вернемся только с победой», — рассказал собеседник агентства.

Кисю Леонид нашел на гражданке, тот жил неподалеку от его гаража. В итоге мужчина решил забрать кота себе.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента совместно с правительством РФ приняли решение о введении статуса ветерана боевых действий для лиц, добровольно участвующих в специальной военной операции на Украине. Также по его словам, добровольцы, которые были ранены, получат статус инвалида боевых действий.

26 октября Госдума также приняла во втором чтении поправки о добровольческих формированиях и добровольцах.