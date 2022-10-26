Госдума одобрила во II чтении поправки о статусе добровольческих формирований

Государственная дума 26 октября приняла во втором чтении поправки о добровольческих формированиях и добровольцах. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами поправок выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и другие депутаты.

Ранее в Госдуме рассказали, что подобные формирования планируют привлекать «для выполнения отдельных задач в области обороны». Они должны будут содействовать действиям ВС РФ во время мобилизации, военного положения, в военное время, в случае возникновения вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций (КТО) либо при использовании российских войск за рубежом.

«В состав добровольческих формирований входят граждане Российской Федерации, добровольно поступившие в добровольческие формирования, а также могут входить военнослужащие, направленные в них Министерством обороны», — указывалось в документе ГД.

Как отметил Картаполов, действие норм предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, «то есть с начала специальной военной операции» на Украине.