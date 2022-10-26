Турчак предложил пересчитывать плату за ЖКУ для мобилизованных без ограничения сроков

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в письме министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину предложил пересчитывать платы за ЖКУ при временном отсутствии мобилизованных граждан без ограничения сроков. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на письмо.

«У одиноко проживающих мобилизованных граждан складывается ситуация, при которой будет накапливаться большая сумма задолженности за коммунальные услуги. При этом она не будет достоверной и не может быть взыскана», — сказал он, добавив, что в данном случае нужно другим способом регулировать этот вопрос.

Отмечается, что Турчак написал Файзуллину о предложении уточнить порядок перерасчета коммунальных платежей при временном отсутствии потребителя, призванного на военную службу.

Предполагается, что соответствующее заявление о перерасчете нужно будет подать один раз.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Матвеев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, освобождающий кандидатов и докторов наук от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.