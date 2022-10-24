МО РФ: ВСУ безуспешно атаковали российские позиции на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 80 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Министерство обороны России сообщило, что на Николаево-Криворожском направлении батальонная тактическая группа украинских войск безуспешно атаковала позиции Вооруженных сил (ВС) РФ в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области.

Уточняется, что в результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии было уничтожено более 80 военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

Ранее в экстренных службах Херсонской области сообщили, что ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСОЗО) HIMARS и «Ольхи».

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов также заявлял, что моральный дух украинских военных на херсонском направлении сильно упал.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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