Великобритания предложила сотрудничество в урегулировании конфликта на Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Лондон готов помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба британского оборонного ведомства.

Уоллес в ходе беседы подтвердил поддержку Украины со стороны Великобритании и «международного сообщества», подчеркивая, что Лондон хочет деэскалации конфликта.

«Украина и Россия должны искать разрешения конфликта, и Великобритания готова помочь», — добавил министр.

В пресс-службе отметили, что Уоллес и Шойгу «вели себя профессионально и уважительно во время разговора».

Ранее в Минобороны России рассказали, что в ходе общения глава Минобороны РФ выразил озабоченность возможной провокацией со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

21 октября министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели телефонные переговоры, обсудив вопросы международной безопасности. Речь шла также о специальной военной операции на Украине. После этого Остин поговорил с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым, пообещав оказывать поддержку и продолжать поставки военной помощи Киеву.