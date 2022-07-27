В России предложили разработать специализированный ЗРК против HIMARS

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что спецоперация на Украине показала необходимость разработки специализированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) для борьбы с реактивными системами залпового огня типа американских HIMARS, передает РИА «Новости».

По его словам, с учетом опыта спецоперации заказчик может посчитать целесообразным заказать разработку нового специализированного ЗРК типа израильского комплекса ПРО «Железный купол», но с более высокими ТТХ, для отражения массированного удара ракетами РСЗО, например, HIMARS.

Как считает эксперт, такой комплекс должен иметь больше готовых к немедленному пуску недорогих зенитных ракет, чем современные ЗРК. Также у него должно быть больше целевых каналов для одновременного сопровождения и обстрела и минимальным временем реакции от обнаружения до поражения воздушной цели.

Он также указал, что в интересах Вооруженных сил РФ может быть принято целесообразным создать специализированный высокомобильный комплекс войсковой ПВО, к примеру, на базе ЗРК «Тор-М2».

Ранее офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные») рассказал, что силы противовоздушной обороны Российской Федерации научились сбивать ракеты HIMARS.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.