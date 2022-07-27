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В России предложили разработать специализированный ЗРК против HIMARS

Военный эксперт Коротченко заявил о необходимости создать ЗРК специально для борьбы с HIMARS

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Global Look Press

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что спецоперация на Украине показала необходимость разработки специализированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) для борьбы с реактивными системами залпового огня типа американских HIMARS, передает РИА «Новости».

По его словам, с учетом опыта спецоперации заказчик может посчитать целесообразным заказать разработку нового специализированного ЗРК типа израильского комплекса ПРО «Железный купол», но с более высокими ТТХ, для отражения массированного удара ракетами РСЗО, например, HIMARS.

Как считает эксперт, такой комплекс должен иметь больше готовых к немедленному пуску недорогих зенитных ракет, чем современные ЗРК. Также у него должно быть больше целевых каналов для одновременного сопровождения и обстрела и минимальным временем реакции от обнаружения до поражения воздушной цели.

Он также указал, что в интересах Вооруженных сил РФ может быть принято целесообразным создать специализированный высокомобильный комплекс войсковой ПВО, к примеру, на базе ЗРК «Тор-М2».

Ранее офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные») рассказал, что силы противовоздушной обороны Российской Федерации научились сбивать ракеты HIMARS.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине. Новости
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