Bloomberg: передача Украине дальнобойных орудий открывает дверь в новую фазу боев

Бои на Украине могут вступить в новую стадию, так как ракетные системы большой дальности, поставленные США, способны прервать продвижение России в восточном Донбассе и откроют дверь для возможного контрнаступления, пишет Bloomberg.

«У нас есть значительный потенциал для выдвижения наших сил на фронте и нанесения новых значительных потерь оккупантам», — цитирует агентство президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Филлипса О'Брайена, профессора стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, украинские командиры «будут осторожны», потому что, когда они попытаются продвинуться вперед против современного оборонительного вооружения, их танки, самолеты и солдаты столкнутся с теми же уязвимыми местами, что и российские войска.

При этом, по словам представителя европейского министерства обороны, неудавшаяся атака может стать причиной потерь украинской стороны, которые она не может себе позволить.

Ранее сообщалось, что Британия предоставит Украине 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия и артиллерийские снаряды.