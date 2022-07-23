Власти Запорожья: ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вооруженные силы Украины нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Балицкого, атаки были совершены с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Был нанесен ущерб фильтровой установке, трубе, повреждено машинное отделение.

«Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области. Предварительно, уничтожена фильтровая установка второго подъема, труба, ведущая к машинному залу, повреждено машинное отделение, гаражи», — рассказал Балицкий.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российская сторона не имеет отношения к обстрелам Одессы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар в районе порта Одессы. По его словам, ракетные удары по порту Одессы угрожают договоренностям по вывозу зерна из портов Украины, что, в свою очередь, может усугубить глобальный продовольственный кризис.