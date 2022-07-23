Президент Украины Зеленский прокомментировал удары по порту Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу ударов в районе морского порта Одессы, сообщает Reuters.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что Россия не причастна к обстрелам Одессы. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российская сторона не имеет отношения к обстрелам Одессы.

По словам Зеленского, российская сторона не намерена выполнять договоренности по вывозу зерна, об этом могут свидетельствовать ракетные удары, приписываемые России.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар в районе порта Одессы. По его словам, ракетные удары по порту Одессы угрожают договоренностям по вывозу зерна из портов Украины, что, в свою очередь, может усугубить глобальный продовольственный кризис.