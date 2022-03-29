В Германии признали, что являются вторым крупнейшим поставщиком оружия Украине

Глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт полагает, что Германия является вторым крупнейшим поставщиком вооружений на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается Украины, то Германия, я думаю, является вторым крупнейшим поставщиком оружия», — заявила министр.

Накануне власти Украины закупили у германского оружейного концерна Dynamit Nobel Defense (DND) 5,1 тыс. противотанковых гранатометов Matador стоимостью €25 млн.

Ранее немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины проинформировало, что на Украину из Германии прибыли 1,5 тыс. зенитных ракет «Стрела» и 100 единых пулеметов MG3. Также пакет помощи со стороны ФРГ включает 8 млн патронов для пистолетов, 350 тыс. продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские материалы.

В начале марта сообщалось, что на Украину из Германии прибыли ракеты Stinger и противотанковые гранатометы Panzerfaust.