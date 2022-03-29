Минобороны Японии начало использовать написание Киева на украинский манер

Министерство обороны Японии отныне будет записывать название Киева в своих документах на официальном сайте на украинский лад. Об этом заявил глава ведомства Нобуо Киси в ходе пресс-конференции в Токио 29 марта, передает ТАСС.

В японском языке написание украинской столицы основано на русскоязычном топониме, оно пишется тремя символами азбуки катакана (применяется для заимствованных слов) и произносится как «Киэфу».

Теперь японское Министерство обороны будет использовать название Киева как «Киу» (двумя символами катаканы — долгим «ки» и «у»). В данном случае написание базируется на украинском произношении, также оно применяется в СМИ.

В настоящее время по данному вопросу ведутся согласования с Украиной.

Ранее депутат верхней палаты японского парламента и член «Партии возрождения Японии» Мунэо Судзуки призвал объективно оценивать ситуацию на Украине.