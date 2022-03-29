В России разрабатывается модернизированная версия вертолета Ми-24П

Специалисты Национального центра вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова запатентовали облик транспортно-боевого вертолета с пушечной установкой для перевозки грузов, десанта и его огневого прикрытия. Новый вертолет, согласно документу, является глубокой модернизацией вертолета Ми-24П. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что наиболее близким прототипом является вертолет Ми-24П.

В сообщении центра говорится, что новый вертолет будет оснащен различными видами вооружения, комплексом навигации, прицельно-вычислительным комплексом и средствами ночного видения и предназначен для решения боевых задач в любое время суток, перевозки различных грузов, транспортировки десанта, раненых и их огневого прикрытия.

Ранее Минобороны России опубликовало уникальные кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52, обеспечивавшей высадку десанта на одном из украинских военных аэродромов.

Как рассказали в ведомстве, командир ведущего Ка-52 попал под огонь ПЗРК и прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Экипаж совершил вынужденную посадку и держал круговую оборону до прибытия второй ударной группы вертолетов.