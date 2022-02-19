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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава Минобороны Британии отменил свое участие в Мюнхенской конференции из-за Украины

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Toby Melville/File Photo/Reuters

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес не посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за обострившейся ситуации с Украиной. Об этом сообщается в Twitter-профиле британского ведомства.

«Министр обороны больше не участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. На конференции выступают премьер-министр [Борис Джонсон] и министр иностранных дел [Лиз Трасс]. Министр обороны находится в Великобритании, чтобы следить за развитием событий на Украине», — уточняется в сообщении пресс-службы Минобороны.

Планируется, что вскоре Уоллес соберет сотрудников Объединенных экспедиционных сил Великобритании для обсуждения общих ответов на текущую ситуацию.

«Министр обороны извинился перед организаторами конференции, но в настоящее время не может отсутствовать [на рабочем месте]...» — заключили в британском Минобороны.

Ранее в бундестаге рассказали о «перешедшем границы» после Украины.

Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию гражданского населения 18 февраля. Такую необходимость в республиках объяснили наступательной операцией, которую якобы готовят украинские военные. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения.

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