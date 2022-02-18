В США признали отставание в разработке подлодок с гиперзвуковыми ракетами

Американские атомные подводные лодки типа «Вирджиния» варианта «Блок V» можно сравнить с российскими субмаринами проекта «Ясень-М». Об этом сообщает американское издание 19FortyFive.

В статье говорится, что эта подлодка США станет самой мощной субмариной страны и, вероятно, лучшей в истории. «Вирджиния Блок V» имеет чрезвычайно малую гидроакустическую заметность и улучшенную систему управления.

При этом российские субмарины раньше американской версии оснащают гиперзвуковыми ракетами.

«Американцы сильно отстают, поскольку самое раннее гиперзвуковое оружие подводного базирования «Блок V» получит в конце десятилетия», — говорится в публикации.

Ранее на 19FortyFive появилась статья, в которой говорится, что разрабатываемый корпорацией Lockheed Martin гиперзвуковой беспилотник SR-72 сможет беспрепятственно летать над любыми районами Европы или Азии, включая Россию.