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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Шойгу оценил военно-политическую обстановку в Европе

Шойгу заявил на встрече с Уоллесом о нагнетании напряженности вокруг Украины

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом об обострении военно-политической обстановки в Европе из-за нагнетания напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского оборонного ведомства.

«Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация в Европе значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, военным присутствием НАТО вблизи российских границ, что требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что Шойгу кратко прокомментировал ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности на европейском континенте. Он посетовал, что Вашингтон и Брюссель не ответили на ключевые требования Москвы: «отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, а также возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО». Не решив эти проблемы, снизить напряженность в отношениях России и Запада не получится, подчеркнули в ведомстве.

В заявлении говорится, что стороны согласились с необходимостью продолжить контакты «по вопросам предотвращения инцидентов и снижению рисков непреднамеренных конфликтов в ходе военной деятельности». Шойгу в свою очередь заявил о готовности «рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии».

В ходе встречи Шойгу среди прочего призвал западные страны прекратить «напичкивать» Украину оружием.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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