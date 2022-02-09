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CNN: журналистам не разрешили присоединиться к отправленным в Европу американским военным

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Global Look Press

Журналистам не дали разрешения прикомандироваться к отправленным в Европу американским военнослужащим в рамках укрепления позиция НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.

Несколько профильных изданий, такие как Military.com, Military Times и Task & Purpose, отправили Пентагону письмо с требованием «немедленно начать процесс выдачи разрешений журналистам». Издания подчеркивают, что американские граждане имеют право знать, «что делают их войска и как тратятся их налоги».

По данным телеканала, некоторые журналисты подозревают, что предоставлять репортерам доступ к войскам не хочет президентский Совет по национальной безопасности.

https://edition.cnn.com/2022/02/08/media/news-organizations-military-embed-reliable-sources/index.html

На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил об отправке дополнительных военных сил в ФРГ, Польшу и Румынию в связи с обстановкой вокруг Украины. При этом он уточнил, что они «не намерены воевать на Украине», а «будут обеспечивать надежную оборону» союзников США по НАТО.

Ранее стало известно, что в Польшу прибыли еще четыре самолета США с десантниками.

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