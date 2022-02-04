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В Венесуэле оценили заявления Колумбии о «вмешательстве» России в ситуацию на границе

Глава Минобороны Венесуэлы Лопес отверг утверждения Колумбии о «вмешательстве» России

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Fernando Llano/AP

Глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал неуместными слова министра обороны Колумбии, который ранее заявил о том, что Россия и Иран вмешались в ситуацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Соответствующее заявление он сделал в своем микроблоге в Twitter.

«Колумбия, страна, которую олигархия Боготы превратила в придаток Южного командования [США] в нашей Америке, в штаб военных баз США, в объект бездарного «Плана Колумбия», в глобального партнера НАТО, осуждает вмешательство в дела Венесуэлы. Боже мой!» — написал он.

Накануне глава минобороны Колумбии Диего Молано заявил, что стягивание венесуэльских сил в районе границы, где идут столкновения колумбийских ОПГ, происходит при технической поддержке со стороны Ирана и России. По данным СМИ, Молано заявил, что это «иностранное вмешательство».

Ранее посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что размещение военных баз России в стране не представляется возможным в связи с конституцией республики.

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