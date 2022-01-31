В ДНР заявили, что Киев готовится к широкомасштабным боям в Донбассе

Украина готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает РИА «Новости».

«Самое страшное — они готовят информационную провокацию. Можно аналогию сделать с тем, как начиналась Вторая мировая война: они на полигоне изображать будут, что идет наступление, они героически отбиваются... после этого идут в контрнаступление и освобождают Донбасс, подставляя людей, которые будут рассказывать, как они устали под игом Российской Федерации жить и хотят вернуться на родную Украину — вот это самое страшное. Они делают предлог для того, чтобы начать широкомасштабные боевые действия», — сказал Басурин.

Начальник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко со ссылкой на данные разведки сообщил, что украинские спецслужбы совместно с западными коллегами готовят информационную кампанию CRUSHING SWORD, целью которой будет введение в заблуждение мировой общественности и обвинение Народных республик и Российской Федерации в агрессии против Украины.

По его словам, Киев хочет посеять панику среди населения и защитников Донбасса. Лещенко отметил, что информационная кампания будет проводиться в три этапа. Так, на телевидении выйдут постановочные сюжеты о начале военных действий против Украины со стороны ЛНР и ДНР и России, затем будут показаны успехи украинской армии в «отражении агрессии» и проведение наступления на Донбасс. В конце информационной кампании украинские СМИ опубликуют постановочные кадры об успехах ВСУ в Донбассе, а специально подготовленные граждане от лица мирных жителей будут рассказывать об «ужасах войны» и просить «освободить их от российского гнета».