В ЛНР заявили, что инициатива России поставить оружие в Донбасс остудит горячие головы

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что инициатива российских сенаторов поставить оружие в Донбасс помогла бы остудить горячие головы, и ЛНР с благодарностью приняла бы это решение. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы с благодарностью воспримем такое решение, если оно будет принято. Мы выступаем за мирное урегулирование и уже почти восемь лет пытаемся добиться именно такого результата», — сказал политик.

По его словам, киевские власти намерены применить силовой сценарий решения конфликта в Донбассе, в связи с этим ЛНР и ДНР должны быть готовыми отразить любое нападение.

Пасечник подчеркнул, что инициатива по поставкам оружия в Донбасс демонстрирует то, что Россия не бросит регион в трудную минуту.

Ранее бойцы народных милиций самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассказали, какое оружие они хотят получить от России.

26 января о необходимости военных поставок в Донбасс высказался первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он отметил, что это необходимо для сдерживания военной агрессии Украины, «накачанной» западным летальным оружием.