Уголовное дело возбуждено против руководства нацгвардии после стрельбы солдата в Днепре

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении руководства национальной гвардии страны после того, как военнослужащий нацгвардии солдат срочной службы устроил стрельбу и убил пятерых человек в городе Днепр. Об этом сообщается на сайте Госбюро.

«ДБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, через которые оно (преступление - прим.) стало возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить ее повторение в будущем», — приводятся слова директора госбюро расследований Украины Алексея Сухачева.

Отмечается, что дело возбуждено по статье «небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения» (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

По словам Сухачева, должностные лица главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.

Ранее стало известно, что в украинском Днепре солдат-срочник забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе одна гражданская. Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.

После совершенного преступления военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия. В дальнейшем злоумышленника задержали.