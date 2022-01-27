Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Кремле прокомментировали призыв депутатов помочь Донбассу оружием 12:53
Лавров заявил, что США в ответе по гарантиям безопасности не согласовали главный... 12:52
Госдума одобрила приватизацию участков у водоемов 12:52
Журова: раньше перед Олимпиадами болели гриппом, и никто не обращал внимания 12:52
В Кремле оценили перспективу продолжения диалога с США по госбезопасности 12:51
Украинца лишили прав на 190 лет за пьяное вождение 12:49
Песков: на анализ ответа по гарантиям безопасности НАТО и США потребуется время 12:48
В Кремле ответили на приглашение в Турцию Путина от Эрдогана 12:46
Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч покинул Турцию с семьей 12:45
В Кремле оценили ультиматум Госдепа российскому послу 12:45

Уголовное дело возбуждено против руководства нацгвардии после стрельбы солдата в Днепре

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении руководства национальной гвардии страны после того, как военнослужащий нацгвардии солдат срочной службы устроил стрельбу и убил пятерых человек в городе Днепр. Об этом сообщается на сайте Госбюро.

«ДБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, через которые оно (преступление - прим.) стало возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить ее повторение в будущем», — приводятся слова директора госбюро расследований Украины Алексея Сухачева.

Отмечается, что дело возбуждено по статье «небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения» (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

По словам Сухачева, должностные лица главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.

Ранее стало известно, что в украинском Днепре солдат-срочник забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе одна гражданская. Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.

После совершенного преступления военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия. В дальнейшем злоумышленника задержали.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть