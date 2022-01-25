КНДР осуществила новый ракетный пуск

Северная Корея осуществила запуск двух крылатых ракет. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

«Утром 25 января Северная Корея выпустила две неопознанные ракеты в сторону Восточного моря», — говорится в сообщении.

По данным агентства, Объединенный комитет начальников штабов анализирует характеристики запущенных ракет.

20 января на заседании политбюро трудовой партии Кореи (ТПК) лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости подготовки к долгосрочной конфронтации с США и намекнул на возможность возобновления ядерных испытаний. Также глава Северной Кореи распорядился пересмотреть меры по «укреплению доверия» между своей страной и США. При этом он указал на враждебную политику Вашингтона в отношении Пхеньяна.

За несколько дней до этого КНДР произвела запуск тактических управляемых ракет. Как сообщила Академия оборонных наук страны, запуск ракет осуществлялся с запада страны, и в ходе испытания система «точно поразила цель на острове» у восточного побережья.

16 января КНДР также запустила две баллистические ракеты, они пролетели порядка 300 км и упали в районе восточного побережья Северной Кореи.

Помимо этого, 5 и 11 января Северная Корея провела испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и «точно попала в цель».