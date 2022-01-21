Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США планируют поставить Украине вертолеты Ми-17 ВВС Афганистана. Об этом она заявила во время брифинга, который транслировало издание The Washington Post в YouTube.

«Мы недавно уведомили конгресс о намерении поставить вертолеты Ми-17, так что я бы не сказала, что президент (США Джо Байден) занимает выжидательную позицию», — сказала она.

Ранее СМИ писали, что в рамках военной помощи со стороны США ВСУ должны получить пять машин Mи-17V5s и еще один вертолет модели Ми-8МТВ. Ожидается, что первая партия вертолетов прибудет на Украину уже этой весной.

Отмечается, что всего из Афганистана вывезли более 60 единиц военной воздушной техники. При этом, около двух десятков вертолетов типа Ми-8/17 афганских ВВС в настоящее время находятся за пределами страны и их судьба остается неизвестной. Эксперты предполагают, что эта воздушная техника использовались в качестве транспорта во время бегства афганского правительства и военных.

До этого государственный департамент США разрешил Латвии, Литве и Эстонии передачу американского оружия Украине, об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источник в Госдепартаменте. «Газета.Ru» разбиралась, для чего это делается и может ли это быть полезным для Украины.