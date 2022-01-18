Минобороны Японии: КНДР запустила твердотопливные баллистические ракеты

Министерство обороны Японии заявило, что Северная Корея 17 января запустила две твердотопливные баллистические ракеты малой дальности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня около 8:49 и 8:52 Северная Корея запустила две баллистические ракеты из западной части Северной Кореи в восточном направлении <...> максимальная высота полета этих ракет составляет около 50 км, расстояние около 300 км», — уточнили в министерстве, добавляя, что они упали недалеко от восточного побережья Северной Кореи.

В ведомстве отметили, что анализируют данные о запуске.

«Недавние неоднократные запуски баллистических ракет Северной Кореей являются серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию. Такие пуски баллистических ракет являются нарушением соответствующей резолюции Совета Безопасности и решительно осуждаются», — подчеркнули в Минобороны Японии.

В Северной Корее заявили, что провели испытания тактических управляемых ракет. По их словам, целью запуска была «выборочная оценка производимых и развертываемых тактических управляемых ракет, а также проверка точности системы вооружения».

Ракеты запустили с запада страны, и в ходе испытания система «точно поразила цель на острове» у восточного побережья.