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В Крыму появится новый ракетный дивизион

Еще один ракетный дивизион усилит группировку российских войск в Крыму

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Еще один ракетный дивизион усилит группировку российских войск Южного военного округа в Крыму, сообщает газета «Военный вестник Юга России» со ссылкой на командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.

«Усилим 22-й армейский корпус, дислоцированный в Крыму, сформировав в его составе ракетный дивизион. И развернем до полного состава 415-й учебный центр (подготовки младших специалистов). Все это позволит повысить боевые возможности округа», — заявил Дворников.

Кроме того, в 2022 году в ЮВО будет завершено формирование двух новых мотострелковых дивизий.

Ранее в Минобороны рассказали о проведении всеармейских конкурсов на Юге России в 2022 году.

В прошлом году международные армейские игры «АрМИ-2021» проходили на территории 11 государств — в России, Алжире, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Иране, Катаре, Казахстане, Китае, Сербии и Узбекистане.

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