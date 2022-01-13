В США обвинили компанию из России в поставке товаров для ракетной программы КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российская компания Parsek, попавшая под американские санкции, является «ключевым источником» товаров и услуг для ракетной программы КНДР. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

По его утверждению, гражданин КНДР О Ен Хо в период с 2016 по 2021 год сотрудничал с фирмой Parsek и ее директором по развитию, гражданином России Романов Аларом, с тем, чтобы приобрести кевларовые нити, арамидные волокна, авиационное топливо, подшипники и высокоточные фрезерные станки.

«Взаимоотношения между О Ен Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО «Парсек» являются ключевым источником товаров и технологий <...> для ракетной программы КНДР», — указано в заявлении.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против российской компании Parsek и гражданина России Романа Алара за связи с КНДР. Кроме того, в санкционный список попали четверо граждан Китая и два уроженца Северной Кореи, проживающие в России — в Москве и Владивостоке.