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НАТО сформулирует единую позицию на предложения России по безопасности

Главы МИД НАТО проводят экстренное совещание по предложениям России по безопасности

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Global Look Press

Главы МИД НАТО проводят экстренную видеоконференцию по выработке единой позиции для переговоров с Россией по гарантиям европейской безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в миссии в Брюсселе одной из европейских стран.

«Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия — НАТО», — рассказал источник.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, подход России к этим переговорам будет «достаточно жестким». Он отметил, что Москва не придерживается позиции «отрицания всего и вся» и стремится искать решения, которые бы основывались на балансе интересов сторон.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточняла, что США на переговорах с Россией намерены поднять вопросы вторжения в соседние страны и применения химического оружия за рубежом. По ее словам, Соединенные Штаты не намерены отвечать пункт за пунктом на российские предложения по безопасности. Она добавила, что американский президент Джо Байден ясно дал понять, что по некоторым вопросам можно достичь прогресса, но по ряду других положений это невозможно.

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