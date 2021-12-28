В МИД оценили риск отключения России от SWIFT

Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT нет. Об этом заявил РИА «Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — пояснил представитель МИД.

Биричевский указал на то, что SWIFT является международной частной компанией со штаб-квартирой в Бельгии, которая самостоятельно принимает решения.

«Совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы. Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям», — отметил он.

Ранее в декабре заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить РФ от SWIFT. Данная мера, как считает политик, станет предупреждением для Москвы.

Такое заявление Бжезинский сделал на фоне сообщений о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы планируемого «вторжения» России на Украину.

В Банке России отмечали, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT будет невыгодно всем участникам этой системы, а это более 100 стран.