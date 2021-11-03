В Пентагоне заявили, что Китай мог уже сформировать «ядерную триаду»

Министерство обороны США опубликовало ежегодный доклад о мерах, предпринимаемых Китаем для усиления национальной безопасности и военного потенциала, где рассказало о планах страны по модернизации своих ядерных сил. Текст документа размещенна сайте ведомства.

В частности, военные отмечают стремление Китая увеличить количество ядерных зарядов и средств их доставки. К 2030 году армия КНР планирует обладать по меньшей мере 1000 боеголовок. Также Китай, согласно докладу, активно расширяет производство плутония посредством строительства так называемых «реакторов-размножителей» и перерабатывающих установок.

По мнению американских военных, страна уже сформировала «триаду», создав авиационную баллистическую ракету с ядерным зарядом. Она улучшила уже имеющиеся средства доставки наземного и морского базирования.

Ранее в Пентагоне заявили, что Китай существенно превосходит Россию и США в темпах разработки гиперзвукового оружия.