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Белоусов предупредил об угрозе боевых действий в космосе

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В последнее время возросла угроза того, что космос превратиться в арену вооруженного противостояния государств. Об этом заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, сообщает РИА «Новости».

«Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на земле, также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве», — сказал Белоусов на заседании Первого комитета, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

В ходе выступления на заседании комитета, спецпредставитель США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт обвинил Россию и Китай в том, что они якобы размещают в космосе технологии и намерены перенести будущие конфликты в космическое пространство. По его словам, Вашингтон остается привержен позиции, по которой космос должен оставаться свободной от конфликтов сферой.

Ранее американские эксперты выразили опасение, что Россия и Китай обгоняют Соединенные Штаты в ядерных космических технологиях. По их мнению, в США прилагают недостаточно усилий по развитию ядерных космических двигателей. Опасения были высказаны на заседании Комитета по науке Палаты представителей США.

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