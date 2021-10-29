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Американский ракетный эсминец направился в Черное море

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US Navy/Global Look Press

Шестой флот военно-морских сил США сообщил, что в Черное море направился ракетный эсминец USS Porter. Об этом сообщается на странице ВМС в Twitter.

В публикации отмечается, что военный корабль будет действовать в Черном море совместно с союзниками и партнерами Вашингтона по НАТО. Сообщение заканчивается хэштегами #PowerForPeace (Сила ради мира — англ.) и #StrongerTogether (вместе сильнее — англ.)

Ранее американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Инцидент произошел 15 октября. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, корабль приблизился к российским территориальным водам и попытался пересечь государственную границу.

Chafee вытеснил большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц». Впоследствии было опубликовано видео, на котором эсминец вынуждают покинуть прибрежные воды России.

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