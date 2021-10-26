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Следствие установило причину аварии Як-130 в Белоруссии

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Следственный комитет Республики Беларусь

В Следственном комитете Белоруссии заявили, что причиной аварии Як-130 в Барановичах стал отказ системы управления, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Допрошены более 100 лиц, изучены эксплуатационная и техническая документации самолета. Тщательно проанализированы переговоры летчиков и диспетчеров, видеозаписи произошедшего. Из Государственного комитета судебных экспертиз получены заключения экспертиз. Причина трагедии — отказ системы управления самолетом», — указано в сообщении.

Нештатная ситуация, по словам следователей, возникла в течение 40 секунд полета, при этом погибшие пилоты — майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко — до последней секунды старались отвести неуправляемую машину от жилых домов.

«Решение катапультироваться приняли за доли секунды до трагедии, убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов», — указано в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину крушения самолета Як-130 в Барановичах.

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