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Байден усомнился, что Россия и Китай превзойдут США по военной мощи

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден усомнился в том, что какая-либо другая страна, в том числе Россия и Китай, смогут превзойти его страну по военной мощи. Соответствующие мнение он выразил во время общения с избирателями на телеканале CNN.

«Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они (другие страны) смогут превзойти нас», — сказал американский лидер.

По его словам, тревожиться можно лишь из-за действий РФ и КНР, которые могут побудить эти страны «совершить серьезные ошибки».

Также глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты не хотят холодной войны с Китаем.

При этом Байден подчеркнул, что Вашингтон не отступит от своей позиции, в частности, Соединенные Штаты готовы защитить Тайвань в случае китайской угрозы.

Ранее сообщалось, что Британское издание The Telegraph спрогнозировало поражение Соединенных Штатов в третьей мировой войне с применением гиперзвукового оружия против России или Китая.

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Отношения России и США
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