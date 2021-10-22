Байден усомнился, что Россия и Китай превзойдут США по военной мощи

Президент США Джо Байден усомнился в том, что какая-либо другая страна, в том числе Россия и Китай, смогут превзойти его страну по военной мощи. Соответствующие мнение он выразил во время общения с избирателями на телеканале CNN.

«Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они (другие страны) смогут превзойти нас», — сказал американский лидер.

По его словам, тревожиться можно лишь из-за действий РФ и КНР, которые могут побудить эти страны «совершить серьезные ошибки».

Также глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты не хотят холодной войны с Китаем.

При этом Байден подчеркнул, что Вашингтон не отступит от своей позиции, в частности, Соединенные Штаты готовы защитить Тайвань в случае китайской угрозы.

Ранее сообщалось, что Британское издание The Telegraph спрогнозировало поражение Соединенных Штатов в третьей мировой войне с применением гиперзвукового оружия против России или Китая.